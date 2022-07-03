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البنك الأهلي السعودي يقر توزيع 11% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

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سوق السعودية

البنك الأهلي السعودي يقر توزيع 11% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

تبلغ حصة السهم من التوزيع 1.10 ريال بعد خصم الزكاة

دبي - العربية.نت

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أعلن البنك الأهلي السعودي عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2022، بإجمالي نحو 4.926 مليار ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 4.478 مليار سهم.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 1.10 ريال بعد خصم الزكاة بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 11%.

وأضافت أن تاريخ الأحقية يكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 14 ذو الحجة 1443هـ الموافق 13 يوليو 2022م والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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ويكون تاريخ التوزيع 21 يوليو 2022.

كان البنك الأهلي السعودي، قد أعلن عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022، محققا صافي أرباح بلغ 4.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها نحو 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث حقق البنك أرباحا بـ3.4 مليار ريال.

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