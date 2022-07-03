صندوق "دراية ريت" يعلن توزيع 1.8% أرباحاً نقدية عن الربع الثاني 

أعلنت شركة دراية المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الثاني من 2022، بإجمالي نحو 19.35 مليون ريال لعدد وحدات مستحقة للتوزيعات النقدية نحو 107.5 مليون سهم.

وقالت دراية المالية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.18 ريال، بنسبة توزيع إلى السعر الأولي للوحدة 1.8%.

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وأضافت أن نسبة التوزيع تمثل نسبة 2.13% من صافي قيمة الأصول كما في 31 ديسمبر 2021.

وتكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 17 يوليو 2022.

وسيتم دفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق، والذي سيوافق تاريخ 11 أغسطس 2022.