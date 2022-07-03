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صندوق سدكو كابيتال ريت يوزع 1.75% أرباحاً نقدية عن الربع الثاني

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سدكو كابيتال ريت
شعار سدكو كابيتال ريت
سوق السعودية

صندوق سدكو كابيتال ريت يوزع 1.75% أرباحاً نقدية عن الربع الثاني

بإجمالي أرباح موزعة نحو 20.56 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية "سدكو كابيتال" عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الفترة من مطلع أبريل 2022 إلى نهاية يونيو 2022، بإجمالي أرباح موزعة نحو 20.56 مليون ريال، لعدد وحدات قائمة نحو 117.5 مليون وحدة.

وقالت "سدكو كابيتال"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن قيمة الربح الموزع تبلغ 0.175 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.75% أي ما يعادل 7.00% على أساس سنوي.

وأضافت أن نسبة التوزيع تبلغ 1.94% من صافي قيمة الأصول حسب آخر قوائم مالية مصدرة كما في يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2021.

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وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأحد 17 يوليو 2022 نهاية تداول يوم الأربعاء 13 يوليو 2022.

وسيتم دفع التوزيعات خلال 60 يوماً من تاريخ الاستحقاق.

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