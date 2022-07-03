"العربية للأنابيب" تفوز بعقد توريد لـ"أرامكو" بقيمة 60 مليون ريال

أعلنت الشركة العربية للأنابيب عن فوزها يوم 30 يونيو 2022، بمشروع عقد توريد أنابيب لصالح شركة أرامكو السعودية، بقيمة تقدر بحوالي 60 مليون ريال.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن مدة العقد 12 شهرا، مشيرة إلى أن الأثر المالي للعقد، سينعكس عليها خلال الربع الثاني للسنة المالية 2023.

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ولفتت الشركة في بيانها إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة.

وكانت "العربية للأنابيب"، أعلنت في مايو الماضي عن فوزها بعقد توريد أنابيب لصالح "أرامكو" بقيمة تقدر بنحو 100 مليون ريال، موضحة أن مدة العقد 10 أشهر.