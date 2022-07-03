"المعمر" تعلن توزيع 12% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عن قرار مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2022، بإجمالي نحو 36 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 30 مليون سهم.

وقالت "إم آي إس" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 1.2 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12%.

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ويكون تاريخ الأحقية يوم 2 أكتوبر 2022، وتاريخ التوزيع 13 أكتوبر 2022.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توقيع عقد مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمبلغ إجمالي نحو 21.87 مليون ريال، شاملاً ضريبة القيمة المضافة.

ويتضمن العقد توريد رخص بنية تحتية وعتاد.

وسوف يكون لهذا العقد الأثر المالي الإيجابي على الشركة ابتداء الربع الثاني من 2022 وحتى الربع الثاني 2024.