رفض اعتراض "القصيم القابضة على قرارات هيئة "الزكاة" لعامي 2016 و2017

أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو"، عن تلقيها قرارين صادرين من الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض برفض اعتراضات الشركة على قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بما يخص عامي 2016 و2017.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه وفقا لنص تلك القرارات، يحق للشركة طلب استئناف القرار خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه وتعتزم الشركة الاستئناف على تلك القرارات خلال المدة النظامية.

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وكانت شركة القصيم القابضة للاستثمار قد تلقت في سبتمبر 2020، خطابات من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتعديل للإقرارات الزكوية المقدمة للفترة من عام 2014 إلى عام 2018 والمطالبة بسداد فروقات زكوية عن السنوات المشار إليها بإجمالي مبلغ قدره 13.26 مليون ريال.

وأعلنت الشركة حينها عن رفع لائحة الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية، وتم تصعيد الخلاف إلى الأمانة العامة للجان الضريبية.