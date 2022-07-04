شركة تابعة لـ"شعاع كابيتال" تعتزم التوسع عالمياً
ستتولى تطوير محفظة متنوعة من المشاريع في بريطانيا ودول الخليج
أعلنت "نورث أيكر" التابعة لشركة "شعاع كابيتال"، والتي تتخذ من لندن مقراً لها، أنها تخطط لتوسيع أعمالها واستكمال النمو.
وبموجب هذا التوسع، ستدمج "شعاع كابيتال" جميع أعمال إدارة الاستثمارات العقارية ووحدة أعمال التطوير العقاري وإدارة الأصول العقارية التابعة لها ضمن منصة واحدة وكيان منفصل يقع مقرها الرئيسي في لندن.
وستتولى "نورث إيكر" حالياً، تحت هذه المظلة الجديدة، تطوير محفظة متنوعة من المشاريع في جميع أنحاء المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بقيمة تزيد على 3.6 مليار دولار، إلى جانب منصات الاستثمارات وإدارة الأصول العقارية.
وذكرت "نورث إيكر" في بيان، أنها تعتزم التركيز على عدد من المحاور لكي تصبح شركة متخصصة في مجال العقارات التي تركز على الاستدامة وأسلوب الحياة الصحية.
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