"البحر الأحمر" تقود تحالفاً لتطوير منتجع على جزيرة شورى

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، توقيع تحالف مشترك مع شركة استثمار عقارية، لتطوير منتجع على جزيرة شُورى، الجزيرة الرئيسية بوجهة البحر الأحمر.

وأضافت الشركة، أن المنتجع الجديد يضم 159 وحدة فندقية، مشيرة إلى أن العمل يجري وفق المخطط الزمني ليكون افتتاح المنتجع في أوائل عام 2024.

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ولفتت إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية ستوفر الشراكة ما مجموعه 1.5 مليار ريال.

وتعد جزيرة "شورى" البوابة الرئيسية للوجهة ضمن المرحلة الأولى للتطوير، التي ستضم عند اكتمالها 11 منتجعا وفندقا فاخرا، ووحدات سكنية وملاعب للغولف ومرسى لليخوت، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو، أن الشراكة رسالة تبين اهتمام المجتمع وقطاع الاستثمار بوجهة البحر الأحمر والفرص السياحية متسعة الأفق في المملكة.

وأضاف أن وجهة البحر الأحمر تقدم العديد من الفرص التجارية الواعدة، وذلك بقدرتها على استغلال الأصول الاستراتيجية والرئيسية للمملكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنوعه على النحو الذي حددته رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا الإعلان بعد تحقيق شركة البحر الأحمر للتطوير مطلع هذا العام الإغلاق المالي لتمويلها الأخضر البالغ قيمته 14.120 مليار ريال (3.76 مليارات دولار) مع أربعة بنوك سعودية رائدة.

وأحرزت وجهة البحر الأحمر تقدما ملحوظا على أرض الواقع، انعكس في اكتمال أكثر من 50% من المرحلة الأولى وتشغيل عدة أصول رئيسية بشكل كامل تَتضمن فندقا للموظفين من فئة أربعة نجوم ومكاتبَ إدارية، بالإضافة إلى أكبر مشتل زراعي في المنطقة.

ومنحت شركة البحر الأحمر للتطوير وأمالا أكثر من 1000 عقد بقيمة تزيد عن 25 مليار ريال، ويجري العمل وفقَ الجدول الزمني لاستقبال أول الزوار مطلع عام 2023 عند افتتاح أول مجموعة من فنادق المرحلة الأولى، التي ستكتمل بحلول عام 2024.