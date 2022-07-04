بنوك الكويت
"بيتك" يحصل على موافقة حماية المنافسة للاستحواذ على الأهلي المتحد
سعر الدمج المعدل يقارب 2.65 سهم من الأهلي المتحد مقابل سهم لـ"بيتك"
حصل بيت التمويل الكويتي "بيتك" على موافقة من جهاز حماية المنافسة لفحص مشروع الاستحواذ المحتمل على كامل أسهم البنك الأهلي المتحد.
وسوف يتم عرض الموافقة على مجلس إدارة بيت التمويل في الاجتماع المقبل.
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يذكر أن مشروع الاستحواذ كان من المفترض أن يتم عن طريق تبادل 2.32 سهم من الأهلي المتحد مقابل سهم لبيتك قبل تأجيل الصفقة مسبقا بسبب الجائحة.
فيما تشير التوقعات الآن إلى أن سعر الدمج المعدل يقارب 2.65 سهم من الأهلي المتحد مقابل سهم لـ"بيتك"، ما يوضح أن السعر قد يتغير لصالح بيت التمويل الكويتي.
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