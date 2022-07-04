"سنك" تبيع حصة 2.5% في "الوطنية للتأمين" لشركة "إبراهيم الجفالي" بـ16.5 مليون ريال
شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه ترفع حصتها في "الوطنية للتأمين" إلى 11.12%"
أعلنت الشركة الوطنية للتأمين عن استلامها خطاب بواسطة البريد الإلكتروني من اثنين من كبار مساهمي الشركة، هم شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه وشركة سنك للتأمين.
وقالت الوطنية للتأمين، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن أحد الخطابين تضمن تنفيذ صفقة خاصة خارج السوق بحيث تبيع شركة سنك للتأمين عدد مليون سهم من أسهمها بالشركة الوطنية للتأمين إلى شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه، أي بما نسبته 2.5% من رأس مال الشركة الوطنية للتأمين وبقيمة 16.5 ريال سعودي للسهم الواحد ومبلغ إجمالي وقدره 16.5 مليون ريال.
وأضافت أن حصة شركة سنك للتأمين في الشركة الوطنية للتأمين انخفضت من 27.5% لتصبح 25% من أسهم الشركة الوطنية للتأمين.
وأوضحت أن حصة شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه في الشركة الوطنية للتأمين ارتفعت من 8.63% لتصبح 11.12% من أسهم الشركة الوطنية للتأمين.
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