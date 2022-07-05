.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تغطية الطرح المتبقي من حقوق أولوية "بترورابغ" بـ 1649.7%

  • الخط
بترورابغ
شعار شركة بترورابغ
سوق السعودية

تغطية الطرح المتبقي من حقوق أولوية "بترورابغ" بـ 1649.7%

عائد بيع الأسهم التي لم يكتتب فيها تجاوز 390 مليون ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، وبلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي نسبة 1649.68%، حيث تم بيع كامل الأسهم المتبقية والمتمثلة بنحو 23.11 مليون سهم شاملة كسور الأسهم.

وقالت شركة "بترورابغ" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتَب فيها يبلغ نحو 390.44 مليون ريال.

وأضافت أن عدد كسور الأسهم نحو 52.99 ألف سهم، بمتوسط سعر البيع للأسهم المباعة 16.89 ريال.

تحسن قوي في مناخ الأعمال في السعودية.. رغم ضغوط الأسعار اقتصاد اقتصاد السعودية تحسن قوي في مناخ الأعمال في السعودية.. رغم ضغوط الأسعار

وأوضحت أن صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم بلغ نحو 159.29 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أنها ستحصل على إجمالي سعر الطرح المحصل من بيع الأسهم المتبقية، فيما ستوزع متحصلات بيع الأسهم المتبقية بما يتجاوز سعر الطرح على مستحقيها كلاً حسب ما يستحقه وذلك في موعد أقصاه يوم الأحد 17 يوليو 2022.

وأوضحت أن سبب اختلاف عدد الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة نحو 22.64 مليون سهم، والذي تم الإفصاح عنه بإعلان الشركة على موقع "تداول السعودية" يوم 29 يونيو 2022، عن عدد الأسهم المباعة البالغة نحو 23.11 مليون سهم، بما في ذلك كسور الأسهم، يعود إلى تعديل عدد الأسهم بعد استكمال إجراءات المطابقة مع العدد الفعلي للأسهم المكتتب بها وذلك بناءً على إفادة مدير الاكتتاب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
اكتشاف 100 مقبرة جماعية في مدينة ترهونة الليبية اكتشاف 100 مقبرة جماعية في مدينة ترهونة الليبية
اكتشف المزيد