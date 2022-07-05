نورنيكل وروسال الروسيتان تبحثان الاندماج لردع العقوبات.. 60 مليار دولار قيمة الصفقة

قال رجل الأعمال الروسي فلاديمير بوتانين، إنه مستعد لبحث اندماج محتمل بين مجموعته نورنيكل للتعدين وشركة روسال المنتجة للألمنيوم، وهي خطوة يمكن أن تعزز وضع الشركتين ضد أي عقوبات غربية محتملة.

وصرح بوتانين لتلفزيون آر.بي.سي أنه بعث برسالة يوم الاثنين يؤكد فيها موافقته على بدء مباحثات الاندماج، مشيرا إلى الرغبة في بناء "استقرار إضافي ضد العقوبات".

مادة اعلانية

وأضاف أن الاقتراح الأولي بإنشاء شركة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 60 مليار دولار جاء من إدارة روسال، وفق رويترز.

وقال الكرملين، الذي يراقب عن كثب العلاقات بين الشركات الروسية الاستراتيجية، إنه ليس على علم بخطط الاندماج.

ولم تستهدف العقوبات الغربية، المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، أيا من الشركتين بشكل مباشر، على الرغم من أن بوتانين نفسه تعرض لعقوبات بريطانية الأسبوع الماضي.

وسيؤدي الاندماج إلى إنشاء عملاق عالمي للمعادن الأساسية بإيرادات إجمالية تبلغ 30 مليار دولار. ويمثل إنتاج نورنيكل من البلاديوم والنيكل 40% و7% من إنتاج المناجم العالمي لهذين المعدنين، على التوالي.

فيما بلغ إنتاج روسال 6% من إنتاج الألمنيوم العالمي في عام 2021.

وقال محللون إن نفوذهما المشترك قد يردع الغرب عن فرض عقوبات عليهما خشية ارتفاع أسعار المعادن الضرورية لصناعاته.