"أرامكو" توقع 55 اتفاقية ومذكرة تفاهم للتوسع في الاستثمارات الصناعية

وقعت شركة "أرامكو" 55 اتفاقية ومذكرة تفاهم جديدة وذلك ضمن خططها للتوسع في برنامج الاستثمارات الصناعية "نماءات".

وذكرت الشركة أن الاتفاقيات الموقعة تستهدف قطاعات الاستدامة والرقمنة والخدمات الصناعية والتصنيع بالإضافة إلى الابتكار الاجتماعي.

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ويعمل برنامج نماءات، الذي شهد نموًا في استثماراته من 32 إلى 55 استثمارًا منذ العام الماضي، على دعم شراكات الاستثمار الصناعي التي ستُسهم في توفير وظائف للمواطنين.

وتحقق هذه المرحلة الأخيرة من التوسع في برنامج "نماءات" تكاملًا أكبر مع البرامج القائمة الأخرى التي تهدف إلى إضافة قيمة لكامل دورة حياة المشاريع، ودعم النمو المستدام. كما يمثّل ذلك تقدمًا كبيرًا للبرنامج، حيث بدأ تنفيذ 19 مذكرة تفاهم من أصل 22 تم توقيعها العام الماضي، وتمثل هذه الاستثمارات مجتمعة استثمارًا إجماليًا قدره 3.5 مليار دولار.

وتعزز هذه الاتفاقيات الجديدة استراتيجية أرامكو السعودية بعيدة المدى للنمو وسلاسل القيمة التي تشهد توسعًا في المملكة في مجال الطاقة والكيميائيات، والتي تشمل: شركة (كنت) مع شركة (نسما)، وشركة (لارسن آند توبرو) مع (شركة اتحاد المقاولون الخليجية - جي سي سي)، وشركة (سامسونغ إنجنيرنق) مع شركة (الرشيد)، وشركة (هيونداي) مع شركة (الراشد للتجارة والمقاولات)، و شركة (سايبم) مع شركة (ناصر سعيد الهاجري)، وشركة (ساينوبك) مع شركة (القحطاني) - ستة مشاريع مشتركة تتضمن مجالات الهندسة والمشتريات وإنشاء المشاريع الجديدة.

-شركة (هانيويل)– اتفاقية لإنشاء مشروع مشترك لتطوير حلول رقمية وتطبيقها في المرافق الصناعية.

-شركة (آرموروك) و(الكفاح القابضة) – مشروع مشترك لتوطين استخدام البوليمرات في إنتاج الخرسانة.

-شركة (شل) و(أدفانسد ميتالورجيكال جروب - إيه إم جي) وشركة (يونايتد للصناعة)– توقيع اتفاقية بيع الفاناديوم المكثف، تسمح ببناء مرفق داخل المملكة لإعادة تدوير الخردة لتصنيع المعادن، وتصنيع الوسائط الكيميائية المحفزة.

-شركة (أكسنتشر) و(الجهاز القابضة) و(إمبولز بارتنرز) –تحالف لإنشاء وتشغيل مركز رقمي في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك).