أرباح "المتقدمة" تتراجع 58.5% إلى 110 ملايين ريال في الربع الثاني 

أظهرت النتائج المالية التقديرية لشركة المتقدمة للبتروكيماويات "المتقدمة" تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 58.49% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 110 ملايين ريال، مقارنة بصافي أرباح نحو 265 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وتراجع أرباح "المتقدمة" في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 32.93 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

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وقالت "المتقدمة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن تراجع الأرباح في الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 60% و15% على التوالي.

وأضافت أنه يعود أيضاً إلى انخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد بمبلغ 45 مليون ريال، وكذلك ارتفاع مصاريف الشحن الخارجي بنسبة 165%.

وأشارت إلى أن صافي الربح انخفض على أساس سنوي، على الرغم من ارتفاع كمية المبيعات بنسبة 13%.

وفي بيان منفصل، أعلنت "المتقدمة" عن قرار مجلس إدارتها بمراجعة الأداء المالي والتشغيلي للشركة وإصدار قراره بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2022، بإجمالي نحو 142.5 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 256.15 مليون سهم.

وقالت الشركة، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.55 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5.5%.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في يوم 8 سبتمبر 2022 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيكون تاريخ التوزيع في يوم 18 سبتمبر 2022.