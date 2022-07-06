تابعة لـ"المتقدمة" تحصل على تسهيلات بـ 6.1 مليار ريال لإنشاء 3 مصانع

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات "المتقدمة"، عن قيام الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة، التابعة، بتوقيع اتفاقيات تسهيلات إسلامية مختلفة متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع 9 جهات تمويل متحالفة لتمويل إنشاء 3 مصانع في مدينة الجبيل الصناعية الثانية، بالسعودية بقيمة 6.1 مليار ريال.

وقالت "المتقدمة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن "المتقدمة للبولي أوليفينات" تعتزم إنشاء مصنع معالجة غاز البروبان لإنتاج البروبيلين، ومصنع معالجة البروبيلين لإنتاج البولي بروبيلين، بالإضافة إلى مصنع إنتاج الآيسوبروبانول.

مادة اعلانية

وأضافت أن التسهيلات تتكون من تسهيلات أساسية بقيمة 4.7 مليار ريال، وتسهيلات احتياطية بقيمة 438 مليون ريال، وتسهيلات المرابحة التجسيرية بقيمة 600 مليون ريال، بالإضافة إلى تسهيلات المرابحة لضريبة القيمة المضافة بقيمة 356 مليون ريال.

وأوضحت أنه سيتم تسديد التسهيلات الأساسية والاحتياطية على 22 قسطا بشكل نصف سنوي غير متساوٍ بدايةً من 31 مايو 2025 حتى 30 نوفمبر 2035، بينما سيتم تسديد تسهيلات المرابحة التجسيرية وضريبة القيمة المضافة في موعد أقصاه 31 مايو 2026.

وقالت إن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي تعهد خدمة ديون حتى 250 مليون دولار من قبل "المتقدمة" ورهن أسهم جميع مساهمي الشركة المتقدمة للبولي اوليفينات للصناعة.

وأضافت "المتقدمة" أن 9 جهات تمويل شاركت في التسهيلات هي مصرف الإنماء، وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، والبنك العربي الوطني، والشركة العربية للاستثمارات البترولية، وبنك البلاد، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني، بالإضافة إلى البنك الأهلي السعودي.