هيئة السوق تقر زيادة رأسمال الاتصالات السعودية لـ 50 مليار ريال بأسهم مجانية

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن موافقتها على طلب شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" زيادة رأس مالها من 20 مليار ريال إلى 50 مليار ريال، وذلك بمنح 1.5 سهم مجاني مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن قيمة الزيادة في رأس المال تسدد عن طريق تحويل مبلغ 30 مليار ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من ملياري سهم إلى 5 مليارات سهم بزيادة قدرها 3 مليارات سهم.

مادة اعلانية

وأكدت على ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة، وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

كان مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" قد أوصى للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال إس تي سي بنسبة 150% عن طريق منح أسهم للمساهمين، وذلك برسملة 30 مليار ريال من الأرباح المبقاة، ومنح 1.5 سهم لكل 1 سهم يملكه المساهم وقت الاستحقاق. ليصبح رأس المال بعد الزيادة 50 مليار ريال.

وتهدف زيادة رأس المال إلى دعم إس تي سي في تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة.