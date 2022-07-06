هيئة السوق توافق على زيادة رأسمال "جبل عمر" عبر تحويل ديون بـ5.3 مليار ريال

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن موافقتها على طلب شركة جبل عمر للتطوير زيادة رأس مالها عن طريق تحويل ديون قدرها نحو 5.301 مليار ريال.

وقالت الهيئة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

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وأضافت أنه سيتم نشر تعميم للمساهمين، يبيّن فيه أسباب زيادة رأس المال وأهدافها، قبل وقت كافٍ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، الذي ستتم الدعوة إليه لاحقاً من قبل مجلس إدارة الشركة لتمكين المساهمين من التصويت على قرار زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون.

كان مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير، قد أوصى بزيادة رأسمال الشركة من 9.29 مليار ريال إلى 11.55 مليار ريال، عن طريق إصدار 225.13 مليون سهم جديد.

وسيكون ذلك عن طريق تحويل الديون المستحقة على الشركة لصندوق الإنماء مكة العقاري والبالغة قيمتها 5.30 مليار ريال، بحسب ما هو مسجل في القوائم المالية الموجزة الموحدة غير المراجعة للشركة لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021.

ويشمل ذلك تسوية جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بالصندوق وعدد من الأطراف المعنية به إلى أسهم عادية جديدة في الشركة لصالح مالكي وحدات الصندوق (باستثناء الشركة بصفتها مالك وحدات).