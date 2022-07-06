"البحري" تنتهي من طرح صكوك بـ 3.9 مليار ريال
بعدد إجمالي بلغ 3900 صك
أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، اليوم الأربعاء، عن انتهاء طرح الصكوك المقومة بالريال السعودي بقيمة 3.9 مليار ريال.
وقالت "البحري" في بيان على "تداول السعودية"، إن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 3900 صك، بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار.
وبلغت القيمة الاسمية للصك مليون ريال، وتبلغ مدة استحقاق الصك 7 سنوات.
ويتمثل عائد الصك في معدل الفائدة السائد بين البنوك السعودية لمدة 6 أشهر (سايبور) 1.2% كما هو مفصل في نشرة الإصدار فيما يتعلق بالصكوك.
ويتم استرداد الصكوك في تاريخ الاستحقاق، ويمكن استردادها قبل تاريخ الاستحقاق المحدد في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار فيما يتعلق بالصكوك.
وعينت شركة "البحري" كلاً من إتش إس بي سي السعودية المنسق الرئيسي والراجحي المالية وإتش إس بي سي السعودية وشركة الأهلي المالية كمدراء الطرح المشتركين.
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