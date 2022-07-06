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"تايسون" الأميركية تستحوذ على حصة بشركات تابعة لـ"التنمية الغذائية" بـ70 مليون دولار

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سوق السعودية

"تايسون" الأميركية تستحوذ على حصة بشركات تابعة لـ"التنمية الغذائية" بـ70 مليون دولار

وذلك في شركة التنمية الزراعية وشركة تصنيع الأغذية الممتازة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة التنمية الغذائية، عن توقيع صفقة وافقت بموجبها شركة تايسون العالمية القابضة الأميركية، والمملوكة بالكامل من قبل شركة تايسون للأغذية، المدرجة في بورصة نيويورك "تايسون" على الاستحواذ على حصة ملكية في الشركات التابعة للشركة، وهم شركة التنمية الزراعية وشركة تصنيع الأغذية الممتازة مقابل مبلغ 70 مليون دولار، ما يعادل 262.6 مليون ريال.

وقالت شركة التنمية الغذائية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن هذه الصفقة والشراكة الإستراتيجية بين الشركة وشركة تايسون تعتبر جزءا من الجهود المستدامة للشركة، لتلبية الطلب العالمي المتزايد على منتجات البروتين.

وأوضحت التنمية الغذائية أن ملكيتها ستكون بعد الصفقة 85% في شركة التنمية الزراعية و40% في شركة تصنيع الأغذية الممتازة.

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