"سالك" الإماراتية تعيّن أول رئيس تنفيذي لها قبل إدراجها بالبورصة

قالت شركة سالك للتعرفة المرورية في دبي، اليوم الأربعاء، إنها عينت إبراهيم الحداد، رئيسا تنفيذيا لها في خطوة تؤذن باقتراب الشركة من طرحها المزمع في البورصة.

وأضافت الشركة في بيان، أن تعيين الحداد جاء في أول اجتماع لمجلس إدارة سالك، منذ أن أصبحت شركة مساهمة عامة في 15 يونيو.

مادة اعلانية

وأشارت إلى أن الحداد، شغل منصب مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار في هيئة الطرق والمواصلات لمدة 9 سنوات.

ولم يكن للشركة رئيس تنفيذي في السابق، وجاء استحداث هذا المنصب ليشير إلى مضي الشركة قدما في طريق الإدراج.

وكان نائب حاكم دبي، الشيخ مكتوم بن محمد، أعلن في نوفمبر الماضي، عن خطط لطرح أسهم سالك في البورصة.

وكانت الشركة آنذاك تابعة لهيئة الطرق والمواصلات، في سوق دبي المالي.

ويهدف إدراج "سالك" و9 شركات أخرى مرتبطة بالحكومة إلى تعزيز نشاط سوق الأسهم.

وقالت مصادر لـ"رويترز" في فبراير، إن هيئة الطرق والمواصلات، عينت بنك أوف أميركا وبنك الإمارات دبي الوطني وغولدمان ساكس لتقديم المشورة بشأن الطرح.

وتم إطلاق نظام سالك للتعرفة المرورية في عام 2007 من قبل هيئة الطرق والمواصلات بهدف تخفيف الازدحام المروري على طريق الشيخ زايد السريع ودعم إيرادات الدولة.

ولدى سالك 8 بوابات و3ملايين مركبة مسجلة، وفقا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.