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"سلوشنز" توقع عقداً مع "الاتصالات السعودية" بـ 298.09 مليون ريال

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شعار الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز"
الاتصالات السعودية

"سلوشنز" توقع عقداً مع "الاتصالات السعودية" بـ 298.09 مليون ريال

لتنفيذ مشروع إنشاء وتطوير شبكات الإنترنت والاتصالات الخاصة بشركة "إس تي سي"

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" عن توقيعها عقداً مع شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" (طرف ذو علاقة) لتنفيذ ﻣﺸﺮوع إنشاء وتطوير شبكات الإنترنت والاتصالات الخاصة بشركة الاتصالات السعودية بقيمة نحو 298.09 مليون ريال.

وقالت "سلوشنز" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنها ستعمل على تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير شبكات الإنترنت والاتصالات الخاصة بشركة إس تي سي وفقاً لنطاق العمل المحدد بين الطرفين، ويشمل توسيع شبكات الإنترنت الداخلية.

وأضافت أن المشروع يشمل أيضاً توسعة مشاريع خدمات إنترنت تخدم وﺣﺪات الأعمال في شركة "إس تي سي"، تلبيةً لمتطلبات قطاعات الأعمال التجارية المتنامية فيما يتعلق بقطاع الشركات وقطاع الأفراد إضافة إلى قطاع خدمة المشغلين الآخرين.

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وأوضحت أن مدة العقد 24 شهراً، و سيظهر الأثر المالي على القوائم المالية للشركة بدايةً من الربع الثالث من السنة الحالية 2022 وسيستمر خلال مدة العقد.

يذكر أن "إس تي سي" تعتبر المساهم الأكبر في "سلوشنز" وتملك ما نسبته 79%.

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