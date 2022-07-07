الرقائق تقود أعلى أرباح لـ"سامسونغ" في الربع الثاني منذ 2018.. بلغت 10.7 مليار دولار
رغم تراجع طلب مصنعي الهواتف الذكية المتضررين من التضخم
أعلنت شركة "سامسونغ إلكترونكس" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، تحقيق أرباح في الفترة من أبريل حتى يونيو، هي الأفضل منذ 2018، بدعم مبيعات قوية لرقائق الذاكرة لعملاء الخوادم حتى مع تراجع طلب مصنعي الهواتف الذكية المتضررين من التضخم.
وارتفعت أسهم أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم، 2.5% بعد الإعلان عن النتائج الأولية للربع الثاني من العام الجاري، مقابل زيادة 1.5% في السوق الأوسع.
وسجلت "سامسونغ" أرباحا تشغيلية بلغت 14 تريليون وون (10.7 مليار دولار)، بزيادة 11% عن 12.57 تريليون وون قبل عام، وهو ما يقل قليلا عن تقدير "سمارت إستيميت" من "رفينيتيف" لربح تشغيلي 14.45 تريليون وون.
وارتفعت الإيرادات 21% لتصل إلى 77 تريليون وون، بما يتماشى مع التقديرات.
ويأتي الربع القوي لشركة "سامسونغ" في وقت حذر فيه صانعو رقائق آخرون من تخمة تلوح في الأفق لدى العملاء الذين قاموا بتخزينها خلال الجائحة لتلبية الطلب المتزايد من الذين يعملون من منازلهم.
وقال محللون، إن ارتفاع التضخم والمخاوف حيال التباطؤ في الأسواق الرئيسية والحرب في أوكرانيا والإغلاق في الصين لمكافحة "كوفيد-19"، كلها عوامل أدت إلى تباطؤ مبيعات الهواتف الذكية.
وحظيت أرباح "سامسونغ" بحماية بسبب استمرار شركات التكنولوجيا الأميركية الكبيرة، مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل التابعة لألفابيت، وميتا في شراء الرقائق لتلبية الطلب السحابي.
وقد يكون الدولار القوي، الذي وصل إلى أعلى مستوى في 20 عاما، قد ساعد أيضا في دعم أرباح رقائق "سامسونغ" في الربع الثاني، إذ تتم مبيعات "سامسونغ" من الرقائق بالدولار بشكل أساسي، بينما تعلن عن أرباحها بالوون الكوري، لذا فإن الدولار القوي يترجم إلى أرباح أعلى.
وقالت "كاونتر بوينت" للأبحاث، إن شحنات الهواتف الذكية من "سامسونغ"، تقدر في الربع الثاني بنحو 62 إلى 64 مليونا، أي أقل بما يتراوح بين 5 و8% من تقديرات مارس، إذ أثر التضخم على الطلب على الهواتف الذكية.
يشار إلى أن شركة "سامسونغ" شحنت 74 مليون هاتف ذكي خلال الربع الأول من العام 2022.
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