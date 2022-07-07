بيت التمويل الكويتي يرفع عرضه للاستحواذ على "الأهلي المتحد" إلى 11.6 مليار دولار 

رفع بيت التمويل الكويتي (بيتك)، عرض الاستحواذ المقدم على البنك الأهلي المتحد البحريني إلى 11.6 مليار دولار من 8.8 مليار دولار.

وسيؤدي الدمج إلى إنشاء سابع أكبر بنك خليجي من حيث الأصول.

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ووافق بيت التمويل على شراء البنك الأهلي المتحد بحوالي 11.6 مليار دولار، وهي صفقة قيد الإعداد لما يقرب من أربع سنوات، وواحدة من أكبر الصفقات في القطاع المصرفي هذا العام.

وسيخلق الاندماج، العابر للحدود في منطقة الخليج، سابع أكبر بنك في الخليج بأصول تصل قيمتها إلى 115 مليار دولار.

وقال البنك البحريني إنه بموجب الشروط المعدلة، سيطرح بيت التمويل الكويتي سهماً واحداً مقابل 2.695 سهماً في الأهلي المتحد.

وهذا يعني أن سعر العرض 1.04 دولار للسهم، ويمثل علاوة 13% على إغلاق السهم أمس الأربعاء.

فيما وافق البنك المركزي الكويتي، على الدمج والذي طلب في عام 2020 من بيت التمويل الكويتي إعادة تقييم الصفقة مع انتشار الوباء.

وقُدرت قيمة العرض الأولي في عام 2019 بمبلغ 8.8 مليار دولار، مع طرح بيت التمويل الكويتي سهماً واحداً مقابل كل 2.32558 سهماً في الأهلي المتحد.

ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي بنسبة 66%، مما قدّر قيمة البنك عند 25.8 مليار دولار.

وارتفع الأهلي المتحد بنسبة 27% في نفس الفترة، مما منح البنك قيمة سوقية قدرها 10.3 مليار دولار.

وقال الأهلي المتحد إن مجلس إدارته قرر قبول نسبة مبادلة الأسهم المعدلة.

وأوضح في بيان، أن "قبول معامل المبادلة لا يعني أن عرض استحواذ رسمي قدم من قبل بيت التمويل الكويتي".

من جانبه، علّق رئيس استراتيجية الاستثمار والأبحاث في "كامكو إنفست"، جنيد أنصاري، على الصفقة، بأنها ستساعد في تحسين التكاليف في صناعة تتزايد فيها المنافسة.

وقال: "من المتوقع أن يوفر الكيان المشترك تنوعاً جغرافياً كبيراً لبيت التمويل الكويتي، بالإضافة إلى مشاركة أكبر في مشاريع الدولة".

وتأتي الصفقة في أعقاب مجموعة من عمليات الدمج والاستحواذ في القطاع المالي الخليجي، حيث اتفق مصرف الريان وبنك الخليج التجاري على الاندماج العام الماضي، ليكونا أحد أكبر المقرضين في قطر، في حين اشترى البنك الأهلي التجاري السعودي مجموعة سامبا المالية في واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ المصرفية لعام 2020.

وتقدم شركة سيتي غروب استشارات للأهلي المتحد، كما عمل كل من HSBC، وكريدي سويس في السابق أيضاً كمستشارين للشركات.