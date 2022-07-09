مبيعات "بي إم دبليو" تنخفض 20% خلال الربع الثاني

تراجعت مبيعات شركة بي إم دبليو الألمانية للسيارات، بنسبة 20% تقريبا في الربع الثاني من العام 2022، رغم القفزة في مبيعاتها من السيارات الكهربائية خلال الفترة ذاتها.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن الشركة، التي تتخذ من مدينة ميونيخ الألمانية مقرا لها، أن مبيعاتها تراجعت إلى نحو 563.5 ألف سيارة، بما في ذلك تراجع بنسبة 28% في الصين.

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وأضافت الشركة أنه الرغم من تراجع المبيعات بشكل عام، فإن مبيعات السيارات الكهربائية زادت بأكثر من الضعف خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت "بي إم دبليو"، إلى أنها في طريقها لتحقيق هدف مضاعفة مبيعات السيارات الكهربائية هذا العام.

وذكرت "بلومبرغ" أن "بي إم دبليو" والشركات المنافسة لها، تحولت إلى إنتاج السيارات ذات الفئات الأعلى في ظل تضرر عملية الإنتاج من أزمة نقص أشباه الموصلات ومشكلات سلاسل التوريد.