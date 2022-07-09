سوفت بنك
"سوفت بنك": 3 شركات من أبوظبي تدعم صندوق استثمار ياباني جديداً بـ6 مليارات دولار
تشمل "مبادلة" و"القابضة" و"رويال غروب"
أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق "سوفت بنك" الاستثماري الياباني، راجيف ميسرا، أن 3 كيانات استثمارية من أبوظبي ستدعمه في صندوق استثماري جديد بقيمة 6 مليارات دولار يعتزم تدشينه قريباً.
ونقلت صحيفة "فاينينشال تايمز" عن ميسرا قوله، إن الكيانات الثلاثة، هي شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" و"القابضة" و"رويال غروب".
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وأكد ميسرا أنه سيبقى مرتبطاً بـ"سوفت بنك" على مستوى إداري مرتفع.
ووفقا لـ"فاينينشال تايمز"، فإن مؤسس مجموعة "سوفت بنك"، الملياردير الياباني، ماسايوشي سون، قال لموظفي الصندوق، إن ميسرا سيتنحى عن الصندوق كي يبني ويدير صندوقا جديدا للاستثمار في الأصول الخارجية المتعددة.
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