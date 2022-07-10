اقتصاد الصين
الصين تعاقب عملاقيها "علي بابا" و"تينسنت" على صفقات احتكارية
اتهما بعدم الإبلاغ بشكل صحيح عن الصفقات السابقة
فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في الصين، غرامة على شركات كبرى من بينها مجموعة علي بابا القابضة وتينسنت القابضة، لعدم الإبلاغ بشكل صحيح عن الصفقات السابقة، وفقاً لبيان صدر اليوم الأحد عن إدارة الدولة لتنظيم السوق.
وأظهر البيان أنه تم تغريم "تينسنت" مبلغاً إجمالياً قدره 6 ملايين يوان (896245 دولاراً) على 12 عملية استحواذ قامت بها، في حين تم تغريم الشركات التابعة لـ"علي بابا" 2.5 مليون يوان لعدم الإبلاغ عن خمس صفقات.
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وأصدرت إدارة الدولة لتنظيم السوق عقوبات تتعلق بـ 28 صفقة في المجموع.
وقالت الهيئة التنظيمية إنها تعمل على الإسراع في التخلص من قضايا مكافحة الاحتكار الحالية، وستدعم بشكل كامل تطوير الشركات المعنية.
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