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في معركتها ضد شركات التكنولوجيا.. روسيا تغرّم "أبل" مليوني روبل

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شركة أبل
أبل

في معركتها ضد شركات التكنولوجيا.. روسيا تغرّم "أبل" مليوني روبل

بسبب انتهاك مزعوم لقواعد تخزين البيانات

موسكو - رويترز

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ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن محكمة في موسكو، فرضت غرامة على شركة أبل الأميركية العملاقة للتكنولوجيا قدرها مليونا روبل (33900 دولار)، اليوم الثلاثاء، بسبب مزاعم حول رفضها تخزين بيانات المواطنين الروس على الأراضي الروسية.

ودخلت موسكو في خلافات مع شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن المحتوى والرقابة والبيانات والتمثيل المحلي في نزاع محتدم تحول إلى معركة شاملة منذ أن أرسلت روسيا قواتها المسلحة إلى أوكرانيا في 24 فبراير.

ولم ترد "أبل" حتى الآن على طلب للتعليق.

وكانت محكمة روسية، أعلنت الشهر الماضي، أنها غرمت محرك البحث "غوغل" التابع لشركة ألفابت، 15 مليون روبل (260 ألف دولار) لإخفاقه المتكرر في الامتثال للقانون الروسي الذي يفرض على شركات التكنولوجيا توطين بيانات المستخدمين.

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