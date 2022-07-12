"هيونداي" تخطط لبناء أول مصنع مخصص للسيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية

قالت نقابة عمال شركة هيونداي موتور، الكورية الجنوبية لصناعة السيارات، اليوم الثلاثاء، نقلا عن رئيسها، إن الشركة تخطط لبناء أول مصنع لها مخصص بالكامل للسيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية، وتستهدف بدء الإنتاج بحلول عام 2025.

وفي مايو الماضي، قالت مجموعة هيونداي موتور، التي تضم "هيونداي موتور" و"كيا كورب"، إنها تخطط لاستثمار 63 تريليون وون (48.07 مليار دولار) في كوريا الجنوبية حتى عام 2025.

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ولم يتسن الحصول على تعليق من "هيونداي موتور".

وذكرت النقابة في بيان، أن الشركة قدمت التعهد خلال مفاوضات جارية حول الأجور.

وفي وقت سابق هذا الشهر، صوت أعضاء نقابة عمال "هيونداي موتور" في كوريا الجنوبية، لصالح إضراب محتمل لأول مرة منذ أربع سنوات بسبب مطالب بزيادة الأجور والغضب من أن الإدارة تعطي الأولوية للاستثمار الخارجي.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قالت أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية في مايو، إنها تخطط لاستثمار 5.5 مليار دولار لبناء مصنع للسيارات الكهربائية والبطاريات في ولاية جورجيا الأميركية.

ومن المقرر أن يبدأ إنشاء مصنع جورجيا في أوائل عام 2023 على أن يبدأ الإنتاج التجاري في النصف الأول من عام 2025، وفقا لـ"هيونداي موتور".