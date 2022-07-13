الخزف السعودي توزع 5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

أعلنت شركة الخزف السعودي عن موافقة مجلس الإدارة بالتمرير على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2022، بإجمالي نحو 39.92 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 79.84 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.5 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

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وأضافت أن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في اليوم الأول من شهر أغسطس 2022 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيكون تاريخ التوزيع في 14 أغسطس 2022.