"أسواق العثيم" تقر بيع كامل حصتها في شركة تابعة بـ846.5 مليون ريال
سعر السهم ضمن الصفقة بلغ 62 ريالا
أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم، عن قرار مجلس الإدارة بالموافقة في تاريخ 7 يوليو، على العرض المقدم من شركة العثيم القابضة لشراء كامل أسهمها في رأسمال شركة عبدالله العثيم للاستثمار مقابل 62 ريالا للسهم وبقيمة إجمالية قدرها 846.54 مليون ريال.
وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء بناء على طلب شركة "العثيم القابضة" بشراء 13.65 مليون سهم تمثل 13.65% من رأسمال شركة عبدالله العثيم للاستثمار "الاستثمار".
وتوقعت أن تحقق أرباحا رأسمالية قدرها 593.34 مليون ريال بعد الزكاة، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع الفائض عن احتياج الشركة من هذه المتحصلات كأرباح نقدية على المساهمين.
وأضافت الشركة أن إتمام الصفقة يخضع لموافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة، مبينة أنه سيتم سداد كامل قيمة الصفقة خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً من الحصول على موافقة الجمعية العامة.
وأوضحت أن الشركة تعمل في مجلس الاستثمار العقاري، وأن الصفقة بدون أي شروط تفضيلية.
وبينت أن القيمة الدفترية للأصل محل الصفقة وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة لفترة الربع الأول من عام 2022، بلغت 237.99 مليون ريال.
ووفقاً للقوائم المالية المراجعة للشركة، بلغت إيرادات الأصل محل الصفقة للسنوات الثلاث الأخيرة كما يلي:
- عام 2021، مبلغ 29.5 مليون ريال.
-عام 2020، مبلغ 13.3 مليون ريال.
- عام 2019، مبلغ 22.45 مليون ريال.
وقالت الشركة إن أسباب الصفقة تتمثل في التركيز على نشاط الشركة الرئيسي والأنشطة الأخرى المتكاملة معه.
ولفتت إلى أن الأطراف ذات العلاقة تتمثل في رئيس مجلس الإدارة عبدالله صالح العثيم وعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز عبدالله العثيم.
وأفادت بأن استثمار الشركة في شركة الاستثمار بدأ في عام 2005 بمبلغ 85 مليون ريال، مشيرة إلى أن إجمالي الأرباح المستلمة من هذا الاستثمار، بلغ حتى تاريخه 163 مليون ريال.
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