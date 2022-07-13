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"أنابيب الشرق" توقع عقداً مع "تحلية المياه" بـ 324 مليون ريال

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سوق السعودية

"أنابيب الشرق" توقع عقداً مع "تحلية المياه" بـ 324 مليون ريال

مدة العقد 210 أيام

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة عن توقيع عقد تصنيع وتوريد أنابيب صلب خاصة باستخدامات المياه للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بقيمة نحو 324 مليون ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة.

وقالت شركة "أنابيب الشرق" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن مدة العقد 210 أيام.

وأضافت أنه من المتوقع انعكاس الأثر المالي لهذا العقد في السنة المالية 2022 – 2023.

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