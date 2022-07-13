سوق السعودية
"أنابيب الشرق" توقع عقداً مع "تحلية المياه" بـ 324 مليون ريال
مدة العقد 210 أيام
أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة عن توقيع عقد تصنيع وتوريد أنابيب صلب خاصة باستخدامات المياه للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بقيمة نحو 324 مليون ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة.
وقالت شركة "أنابيب الشرق" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن مدة العقد 210 أيام.
مادة اعلانية
وأضافت أنه من المتوقع انعكاس الأثر المالي لهذا العقد في السنة المالية 2022 – 2023.
اقرأ أيضاً
-
ارتفاع التضخم في أميركا إلى 9.1% خلال يونيو.. الأعلى في 4 عقودمع استمرار ارتفاع تكاليف البنزين والمواد الغذائية اقتصاد
-
هل يستمر رفع سعر البنزين والسولار في مصر تدريجياً؟زيادة استثنائية في سعر السولار لأول مرة منذ 3 سنوات قصص اقتصادية
-
المركزي النيوزيلاندي يرفع أسعار الفائدة للمرة السادسة على التواليفي أعلى مستوى للفائدة منذ مارس 2016 اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية