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"رويترز": "مبادلة" تتفاوض لشراء شركة فورتريس من "سوفت بنك"

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"رويترز": "مبادلة" تتفاوض لشراء شركة فورتريس من "سوفت بنك"

في صفقة من شأنها أن تقدر قيمة "فورتريس" بما يزيد على مليار دولار

دبي - العربية.نت

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قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، إن شركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي، تجري محادثات للاستحواذ على مجموعة فورتريس إنفستمنت لإدارة الأصول من مجموعة سوفت بنك اليابانية.

وذكرت "بلومبرغ نيوز"، التي كان لها السبق في النشر عن هذه المحادثات، أن صندوق الثروة السيادي في أبوظبي يناقش صفقة من شأنها أن تقدر قيمة فورتريس بما يزيد على مليار دولار. واستحوذ "سوفت بنك" على "فورتريس" في عام 2017 مقابل 3.3 مليار دولار.

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وامتنعت مبادلة عن التعقيب، بينما لم ترد "فورتريس" و"سوفت بنك غروب" حتى الآن على طلبات من "رويترز" للتعليق.

وتأسست "فورتريس" في عام 1998، حيث بلغت الأصول الخاضعة لإدارتها حتى 31 مارس 53 مليار دولار نيابة عن أكثر من 1900 عميل من المؤسسات ومستثمري القطاع الخاص، وفقا لموقع الشركة على الإنترنت.

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