سوق السعودية
إدراج "أكاديمية التعلم" في السوق الموازية الاثنين المُقبل
كإدراج مباشر
أعلنت "تداول السعودية" عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة أكاديمية التعلم في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الاثنين المقبل الموافق 18 يوليو 2022، كإدراج مباشر.
وقالت "تداول السعودية" في بيان، إن الإدراج سيكون برمز تداول 9541 وبالرمز الدولي SA15J0K4L2H7 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.
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