عودة موقع تويتر بعد تعطل مفاجئ

عاد موقع تويتر للعمل بعد تعطل مفاجئ، اليوم الخميس، أدى إلى تعذر استخدام الحسابات، مع تعرقل وصول المستخدمين إلى أحدث التغريدات وعدم تمكنهم من نشر تغريداتهم.

ولا يزال من غير الواضح سبب العطل، ولم يرد أي تفسير من الشركة حتى الآن.

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وقد أبلغ العديد من المستخدمين عن رسائل تقول "هذه الصفحة معطلة". وطالت المشكلة موقع الويب إلى جانب تطبيق الهاتف المحمول وحتى تطبيق TweetDeck الخاص بالشركة.

وضم Downdetector المتخصص في رصد مثل هذه الأعطال، آلاف التقارير حول مشاكل متعلقة بـ"تويتر"، لكن صفحة الحالة الخاصة بموقع منصة التواصل الاجتماعي كانت تشير إلى أن "جميع الأنظمة تعمل".

وأثناء تحميل نطاق Twitter.com الرئيسي، لم يكن ممكناً تسجيل الدخول إلى الخدمة أو الوصول إلى التغريدات.

هذا هو أول انقطاع كبير لخدمات تويتر منذ سلسلة من المشاكل طالت الشبكة الاجتماعية في فبراير.

وتعطل موقع تويتر مرتين خلال أسبوع في شهر فبراير، حيث لم يتمكن المستخدمون من الوصول إلى الخدمة في أجزاء من الولايات المتحدة بسبب "خطأ تقني كان يمنع من تحميل ونشر التغريدات".

يأتي أحدث تعطل في خدمة تويتر، بعد أيام فقط من رفع الشبكة الاجتماعية دعوى قضائية ضد إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، الذي يحاول الخروج من صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار بناءً على مزاعم بفشل الشركة في تلبية طلبات الحصول على معلومات حول نشاط الروبوتات والبريد العشوائي على النظام الأساسي.