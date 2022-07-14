.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نتائج أكبر بنك أميركي تخيب الآمال في الربع الثاني

  • الخط
جي بي مورغان
جي بي مورغان
بنوك

نتائج أكبر بنك أميركي تخيب الآمال في الربع الثاني

سجل تراجعاً في أرباحه الصافية بـ 28%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

جاءت نتائج أكبر البنوك الأميركية، بنك جي بي مورغان، مخيبة للتوقعات في الربع الثاني، حيث سجل البنك تراجعاً في أرباحه الصافية بـ 28%، مع تجنيبه 1.1 مليار دولار كمخصصات للقروض السيئة، وسط توقعاته بركود اقتصادي "شبه مؤكد" بحسب تعبيره.

كان البنك خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، قد عكس مخصصات بـ 3 مليارات دولار.

كذلك خيبت أرقام بنك مورغان ستانلي التوقعات بتراجع أرباحه بنسبة 30%، إلى 2.4 مليار دولار.

وعزى البنك هذا التراجع إلى انخفاض حاد في العمولات الناتجة عن الإدراجات الجديدة، التي انخفض عددها بحدة في الربع الثاني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حقوقيون يقودون حملة ضد "الحجاب القسري" في إيران حقوقيون يقودون حملة ضد "الحجاب القسري" في إيران
اكتشف المزيد