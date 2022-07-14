نتائج أكبر بنك أميركي تخيب الآمال في الربع الثاني

جاءت نتائج أكبر البنوك الأميركية، بنك جي بي مورغان، مخيبة للتوقعات في الربع الثاني، حيث سجل البنك تراجعاً في أرباحه الصافية بـ 28%، مع تجنيبه 1.1 مليار دولار كمخصصات للقروض السيئة، وسط توقعاته بركود اقتصادي "شبه مؤكد" بحسب تعبيره.

كان البنك خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، قد عكس مخصصات بـ 3 مليارات دولار.

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كذلك خيبت أرقام بنك مورغان ستانلي التوقعات بتراجع أرباحه بنسبة 30%، إلى 2.4 مليار دولار.

وعزى البنك هذا التراجع إلى انخفاض حاد في العمولات الناتجة عن الإدراجات الجديدة، التي انخفض عددها بحدة في الربع الثاني.