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نتائج أكبر بنك أميركي تخيب الآمال في الربع الثاني
سجل تراجعاً في أرباحه الصافية بـ 28%
جاءت نتائج أكبر البنوك الأميركية، بنك جي بي مورغان، مخيبة للتوقعات في الربع الثاني، حيث سجل البنك تراجعاً في أرباحه الصافية بـ 28%، مع تجنيبه 1.1 مليار دولار كمخصصات للقروض السيئة، وسط توقعاته بركود اقتصادي "شبه مؤكد" بحسب تعبيره.
كان البنك خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، قد عكس مخصصات بـ 3 مليارات دولار.
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كذلك خيبت أرقام بنك مورغان ستانلي التوقعات بتراجع أرباحه بنسبة 30%، إلى 2.4 مليار دولار.
وعزى البنك هذا التراجع إلى انخفاض حاد في العمولات الناتجة عن الإدراجات الجديدة، التي انخفض عددها بحدة في الربع الثاني.
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