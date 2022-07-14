"هيرميس" تعلن إتمام خدماتها في صفقة استحواذ "أغذية" الإماراتية على "أبو عوف"

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في تقديم الخدمات الاستشارية لكلٍ من الشركاء المؤسسين لمجموعة "AUF" وشركة تنمية كابيتال فينتشر للاستثمار المباشر، في إبرام اتفاق استراتيجي بخصوص مجموعة "AUF" - المالكة للعلامة التجارية "أبو عوف" - مع "مجموعة أغذية" الإماراتية.

وبحسب بيان، عند إتمام الصفقة سوف تمتلك مجموعة "أغذية" الإماراتية نحو 60% من مجموعة "AUF"، بينما سيحتفظ الشركاء المؤسسون لمجموعة "AUF" بحصة إجمالية 30% من أسهم الشركة مع الاستمرار في إدارتها وتلقي الدعم التشغيلي اللازم من مجموعة "أغذية" استناداً إلى خبرتها في الأسواق الإقليمية. وستستمر شركة "تنمية كابيتال فينتشر للاستثمار المباشر" (TCV) في المساهمة بنسبة 10% من مجموعة "AUF".

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تعد هذه الصفقة بمثابة بداية فصل جديد في مسيرة نمو مجموعة "AUF"، لتعزيز معدلات النمو في قطاعاتها الرئيسية وكذلك توسعاتها في الأسواق الخارجية، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتحقيق أهدافها وتنمية حضورها الجغرافي في السوق المصرية وسوق الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

أعرب العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، ماجد العيوطي، عن "اعتزازه بتقديم الخدمات الاستشارية لمساهمي مجموعة "AUF" في هذه الصفقة الهامة التي تعد بمثابة خطوة رئيسية نحو التعجيل في تنفيذ الأهداف التوسعية وتنمية العمليات التشغيلية في الأسواق الإقليمية بجانب السوق المصرية ودولة الإمارات التي دخلتها المجموعة مؤخرًا".

وأوضح أن مجموعة "AUF" نجحت في ترسيخ علامتها التجارية المميزة، بفضل "شبكة منافذ البيع بالتجزئة المباشرة للعملاء التي تنفرد بها ومدعومة بمسيرتها المميزة في تطوير وابتكار المنتجات التي تواكب اتجاهات السوق".

وأشار إلى أن هذه الصفقة تعد "شهادة على إقبال المستثمرين من كبرى المؤسسات الدولية على الاستثمار في الشركات المصرية الرائدة ذات الكفاءة العالية والقادرة على التطوير المستمر وتوسيع نطاق عملياتها على الساحتين المحلية والإقليمية".

تأسست مجموعة "AUF" في العام 2010، وهي تقوم بإنتاج وبيع وتوزيع مجموعة واسعة من المنتجات ومن بينها الأغذية الصحية الخفيفة والقهوة والمكسرات، وغيرها من منتجات الحلويات، تحت علامتها التجارية الرائجة "أبو عوف".