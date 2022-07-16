"إس تي سي" توقع شراكة لتمكين منظومة الذكاء الاصطناعي في السعودية
"داتا روبوت" تخطّط لتأسيس مقر إقليمي لها في السعودية
وقعت الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي "سكاي" وشركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" ومقدّم منصة وتقنيات الذكاء الاصطناعي شركة "داتا روبوت"، اتفاقية شراكة استراتيجية وذلك لابتكار وتمكين منظومة للذكاء الاصطناعي في المملكة.
وتخطّط "داتا روبوت" لتأسيس مقر إقليمي لها في السعودية بهدف إنشاء مركز تطوير للذكاء الاصطناعي ومركز إقليمي للبحث والتطوير، وهو ما سيدعم نشر قدرات البحث والتطوير في المملكة لتنمية الممتلكات الفكرية المطورة محليًا والحلول المبتكرة بشكل مشترك ونشرها لبقية دول المنطقة.
وتستهدف الشراكة تقديم الحلول التي تركز على مجالات مهمة مثل التكنولوجيا الخضراء والاقتصاد الدائري للكربون والنفط والغاز والرعاية الصحية، وتطوير استراتيجية للوصول إلى السوق لتمكين توزيع الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والخدمات المدارة من المملكة إلى السوق المحلي وبقية دول المنطقة والعالم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وسيعمل أطراف الشراكة الاستراتيجية على تسريع مراحل تكيف الذكاء الاصطناعي والتحول للاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، إضافةً لبناء القدرات والمواهب السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال "جامعة داتا روبوت" وغيرها من البرامج المبتكرة، بهدف التأثير على مليون شخص أو أكثر محليًا من خلال تحسين المهارات إيجاد فرص عمل.
-
ولي العهد السعودي: الاقتصاد العالمي مرتبط باستقرار أسعار الطاقةولي العهد: المملكة سبق أن أعلنت عن زيادة في طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل طاقة
-
الإمارات توقع اتفاقاً يضمن إمدادات ديزل لفرنسا.. الاثنين المقبلتسعى فرنسا ودول أوروبية أخرى لتنويع مصادر الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا طاقة
-
في أزمة الودائع المجمدة.. السلطات الصينية تتحدث عن احتيالبكين قد تبدأ جولة جديدة من التحقيقات في القطاع المصرفي عبر الإنترنت قصص اقتصادية