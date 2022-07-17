أجيليتي الكويتية تتوقع إتمام الاستحواذ على جون مينزيس البريطانية في 4 أغسطس

توقعت شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية، اليوم الخميس، اكتمال صفقة استحواذها على أسهم شركة جون مينزيس البريطانية في 4 من أغسطس/آب المقبل.

وقالت الشركة الكويتية في بيان لبورصة الكويت، إن الشروط المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر وموافقات مكافحة الاحتكار قد تم الوفاء بها أو التنازل عنها مشيرة إلى أن هذه خطوة أخرى مهمة في الصفقة، غير أن إغلاق الصفقة لا يزال خاضعا لشروط أخرى منها موافقة محكمة الجلسة في أدنبرة باسكتلندا.

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وفي مارس/آذار أعلنت شركة جون مينزيس أن وحدة تابعة لشركة أجيليتي لخدمات الطيران ستستحوذ عليها مقابل 571 مليون جنيه إسترليني (749 مليون دولار).

وقالت المجموعة البريطانية لخدمات المطارات في حينها إن المساهمين سيحصلون على 608 بنسات نقدا عن كل سهم من أسهم جون مينزيس بزيادة بنحو 81% عن سعر إقفال السهم يوم الثامن من فبراير/شباط وهو اليوم السابق على تلقي الشركة عرض الاستحواذ من أجيليتي.

وستُدمج مينزيس مع شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) التابعة لأجيليتي. وتملك أجيليتي بالفعل حصة 19% في مينزيس.

ومن المتوقع أن تصبح المجموعة المدمجة أكبر شركة لخدمات المطارات في العالم من حيث عدد الدول التي تخدمها والثالثة على مستوى العالم من حيث الإيرادات.

وجاء الاتفاق بعد ثلاثة عروض سابقة من الشركة الكويتية رفضتها مينزيس.