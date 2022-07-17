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نمو أرباح "زين السعودية" 219% إلى 134 مليون ريال في الربع الثاني

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سوق السعودية

نمو أرباح "زين السعودية" 219% إلى 134 مليون ريال في الربع الثاني

نتيجة زيادة الإيرادات بنسبة 16%

دبي - العربية.نت

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ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" 219.05%، في الربع الثاني من 2022، إلى 134 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح 42 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "زين السعودية" بنسبة 65.4% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 81 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وقالت "زين السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن زيادة الأرباح في الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة الإيرادات بنسبة 16%، نتيجة للنمو في قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس وعودة الزوار الدوليين (للعمل ولأداء العمرة)، وذلك بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا.

ارتفاع أرباح المراعي 8% إلى 520.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2022 شركات سوق السعودية ارتفاع أرباح المراعي 8% إلى 520.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2022

وأضافت الشركة أن هذه الزيادة جاءت على الرغم من ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 50% بارتفاع قدره 318 مليون ريال، كان منها 41 مليون ريال مخصصات تم عكسها خلال الربع الثاني من عام 2021.

وارتفع صافي ربح زين السعودية بنسبة 158% خلال النصف الأول من العام 2022 إلى نحو 214 مليون ريال، مقارنة بنحو 83 مليون ريال في النصف الأول من عام 2022.

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