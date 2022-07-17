أرباح زين الكويتية ترتفع 22% في الربع الثاني لـ165 مليون دولار

أعلنت مجموعة زين الكويتية، أن أرباحها الفصلية ارتفعت بنسبة 22% لتصل إلى نحو 50 مليون دينار (165 مليون دولار) في الربع الثاني من العام 2022، مقارنة مع 41 مليون دينار (138 مليون دولار) عن نفس الفترة من العام 2021

وأوضحت "زين" في بيان اليوم الأحد، أن إيراداتها الفصلية ارتفعت بنسبة 14% لتسجل 421 مليون دينار (1.4 مليار دولار)، مقارنة مع 369 مليون دينار (1.2 مليار دولار) عن نفس الفترة من العام 2021.

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وأقر مجلس إدارة مجموعة زين توزيع أرباح نقدية نصف سنوية بقيمة 10 فلوس للسهم.

ورفعت المجموعة أرباحها قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات الـ EBITDA بنسبة 9% لتصل إلى نحو 166 مليون دينار (544 مليون دولار)، مقارنة مع 152 مليون دينار (506 ملايين دولار) عن الفترة المشابهة من العام 2021.

وكشفت المجموعة أن قاعدة العملاء سجلت نموا بنسبة 7.1% لتصل إلى نحو 51.7 مليون عميل، وعزت هذا النمو إلى الزخم التجاري لتقنيات الجيل الخامس على شبكاتها في الكويت والسعودية، والإقبال المتزايد على خدمات البيانات في السوق العراقية، والتوسع في تطوير البنية التحتية من الألياف إلى المنزل (FTTH) في عدد من أسواقها.

وتابعت المجموعة: "أسهم ذلك في نمو إيرادات خدمات البيانات 3% لتسجل 1.1 مليار دولار، تمثل حاليا 40% من حجم الإيرادات المجمعة".