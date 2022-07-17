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العربية للأنابيب توصي بزيادة رأسمالها عبر طرح أسهم حقوق أولوية بـ150 مليون ريال

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الشركة العربية للأنابيب مناسبة
شعار الشركة العربية للأنابيب
سوق السعودية

العربية للأنابيب توصي بزيادة رأسمالها عبر طرح أسهم حقوق أولوية بـ150 مليون ريال

لدعم رأس المال العامل وتعزيز الملاءة المالية للشركة وتخفيض معدل الاقتراض وتطوير وتحديث مصانع

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة العربية للأنابيب "أنابيب" عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 150 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن أسباب الزيادة هو دعم رأس المال العامل وتعزيز الملاءة المالية للشركة وتخفيض معدل الاقتراض وتطوير وتحديث مصانع الشركة بالرياض والجبيل والتوسع في عدد من المنتجات المساندة لخدمات الأنابيب ضمن أعمال الشركة.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

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وتخضع توصية زيادة رأس مال الشركة لموافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

وسوف يتم الإعلان عند تعيين مستشار مالي، وكذلك عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال وملف إصدار حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.

وأوضحت الشركة العربية للأنابيب أنه وبعد مراجعة الاحتياجات المستقبلية والمشاريع الجديدة التي تم الحصول عليها والمشاريع المتوقعة وكذلك بعد اللقاء الذي عقده مجلس الإدارة مع المساهمين واللقاءات اللاحقة عليه فقد تم تحديد مبلغ زيادة رأس المال بمبلغ 150 مليون ريال.

يذكر أن رأس المال المدفوع لشركة العربية للأنابيب تبلغ 100 مليون ريال بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.

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