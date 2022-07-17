تراجع أرباح جرير للتسويق 6.3% لـ177 مليون ريال في الربع الثاني

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة جرير للتسويق السعودية 6.3%، في الربع الثاني من 2022، مقابل 189.2 مليون ريال، في الفترة المماثلة من 2021.

وعلى أساس فصلي ارتفعت الأرباح 29.5%، حيث كانت في الربع السابق 251.3 مليون ريال.

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وانخفضت الأرباح التشغيلية إلى 191.8 مليون ريال، مقابل 205.6 مليون ريال، في الربع الثاني من 2021.

وخلال النصف الأول من 2022، تراجعت الأرباح 6.2% إلى 428.5 مليون ريال، مقابل 456.9 مليون ريال، في النصف الأول من 2021.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول" السعودية إن تراجع الأرباح في الربع الثاني جاء بفعل انخفاض إجمالي المبيعات في الربع الحالي بأقل من ربع نقطة مئوية، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، وانخفاض إجمالي الربح بنسبة 5.1% كنتيجة لتأثر هامش الربحية بالخصومات على أسعار البيع لتنشيط المبيعات وخاصة الهواتف الذكية.

وأضافت أنه برغم زيادة مصروفات البيع والتسويق في الربع الحالي مقارنة بنفس الربع من العام السابق نتيجة لزيادة الإنفاق على الدعاية لدعم المبيعات إلا أن الربح المحقق في الربع الحالي والناتج من بيع عقار الشركة بحي الراكة بالخبر والبالغ 10 ملايين ريال قد خفف كثيراً من تأثير زيادة مصروفات البيع والتسويق على صافي الربح.