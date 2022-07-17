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ستاربكس تدرس بيع أعمالها في أكبر أسواقها الأوروبية

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ستاربكس تدرس بيع أعمالها في أكبر أسواقها الأوروبية

ستاربكس تعين مستشاراً لبحث مدى اهتمام المستثمرين بشراء أعمالها في بريطانيا

دبي - العربية.نت

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تدرس شركة ستاربكس الأميركية التخارج من السوق البريطاني، الذي يعتبر أكبر أسواقها في القارة الأوروبية والشرق الأوسط وإفريقيا.

فبحسب مجلة التايمز البريطانية، فإن ستاربكس قد عينت مستشارا لبحث مدى اهتمام المستثمرين بشراء أعمالها في بريطانيا، وهي عبارة عن 1000 متجر، منها نحو 300 مملوكة بالكامل لستاربكس، و700 متجر تشغّل عبر تراخيص.

وبحسب نتائج السنة المالية الماضية، فقد حققت الشركة إيرادات بـ 390 مليون دولار من عملياتها في بريطانيا. وحتى اليوم لم يعد نشاط الشركة وإيراداتها إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

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