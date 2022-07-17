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مجلس إدارة "مدينة نصر" المصرية يرفض عرض "الدار" الإماراتية

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مدينة نصر للإسكان والتعمير
شعار شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير
البورصة المصرية

مجلس إدارة "مدينة نصر" المصرية يرفض عرض "الدار" الإماراتية

أكد أنه في حالة مراجعة السعر قد تتم الموافقة على إجراء الفحص النافي للجهالة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير المصرية، رفضه تقييم شركة سوديك التابعة لشركة الدار العقارية لأسهم الشركة في عرض الاستحواذ المقدم، نظرًا لأنه لا يتماشى مع القيمة الحقيقية للشركة.

وقالت الشركة إنه في حالة مراجعة السعر قد تتم الموافقة على إجراء الفحص النافي للجهالة.

وقرر مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر في إجراء الفحص النافي للجهالة.

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، مطلع الشهر الجاري، عن نية شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، التقدم بعرض شراء غير ملزم على أسهم شركة "مدينة نصر للإسكان والتعمير".

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