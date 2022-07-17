.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصرف قطر الإسلامي يحقق 14% زيادة في ربحه الصافي في النصف الأول

  • الخط
مصرف قطر الإسلامي - المصرف
مصرف قطر الإسلامي
اقتصاد قطر

مصرف قطر الإسلامي يحقق 14% زيادة في ربحه الصافي في النصف الأول

ودائع العملاء بلغت 129 مليار ريال بنمو قدره 3.2%

الدوحة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن مصرف قطر الإسلامي، اليوم الأحد، أنه حقق زيادة نسبتها 13.8% في ربحه الصافي في النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 1.815 مليار ريال (496.17 مليون دولار) مقابل 1.595 مليار ريال قبل عام.

وقال البنك في بيان للبورصة القطرية، إن اجمالي الأصول ارتفع 4.8% في نهاية يونيو/حزيران الماضي ليصل إلى 193 مليار ريال مقارنة بما كان عليه قبل عام مدفوعا بالنمو في أنشطة الاستثمار.

وأضاف أن ودائع العملاء بلغت 129 مليار ريال بنمو قدره 3.2%، خلال الفترة نفسها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سريلانكا تنهار.. والأزمة الاقتصادية تخلق طوابير لا تنتهي سريلانكا تنهار.. والأزمة الاقتصادية تخلق طوابير لا تنتهي
اكتشف المزيد