مصرف قطر الإسلامي يحقق 14% زيادة في ربحه الصافي في النصف الأول

أعلن مصرف قطر الإسلامي، اليوم الأحد، أنه حقق زيادة نسبتها 13.8% في ربحه الصافي في النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 1.815 مليار ريال (496.17 مليون دولار) مقابل 1.595 مليار ريال قبل عام.



وقال البنك في بيان للبورصة القطرية، إن اجمالي الأصول ارتفع 4.8% في نهاية يونيو/حزيران الماضي ليصل إلى 193 مليار ريال مقارنة بما كان عليه قبل عام مدفوعا بالنمو في أنشطة الاستثمار.

وأضاف أن ودائع العملاء بلغت 129 مليار ريال بنمو قدره 3.2%، خلال الفترة نفسها.