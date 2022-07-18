أرباح "إكسترا" ترتفع 23.6% إلى 224.6 مليون ريال في النصف الأول 

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، اليوم الإثنين، عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، محققة صافي أرباح بلغ 224.6 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها أكثر من 23.6%، مقارنة بأرباح 181.7 مليون ريال سجلتها الشركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الأشهر الستة الأولى من 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق يعود إلى ارتفاع مبيعات النصف الأول من العام الحالي بنسبة 15.6% مقابل الفترة المماثلة من العام 2021، وذلك نتيجة إطلاق مهرجان التخفيضات الكبرى خلال الربع الثاني، مما أدى إلى زيادة مبيعات قطاع التجزئة مقابل نفس الفترة من العام الماضي.

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كما ارتفعت إيرادات خدمات التمويل الاستهلاكي من خلال الشركة المتحدة للخدمات المالية، مما أدى إلى نمو إجمالي الربح بنسبة 11% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، لتحقق الشركة إجمالي ربح يقدر بـ610.5 مليون ريال في مقابل 550 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي، مما كان له الأثر في نمو صافي الأرباح بنسبة 23.6% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضافت الشركة أن ذلك جاء على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتشغيل والمصاريف العمومية والإدارية.

إلى ذلك، أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى، ارتفاع مبيعات الربع الثاني بنسبة 27.9% مقابل الربع نفسه من العام الماضي نتيجة إطلاق مهرجان التخفيضات الكبرى خلال الربع الثاني، مما أدى إلى زيادة مبيعات قطاع التجزئة مقابل الربع المماثل من العام السابق.

إضافة إلى ارتفاع إيرادات خدمات التمويل الاستهلاكي من خلال الشركة المتحدة للخدمات المالية، مما أدى إلى نمو إجمالي الربح بنسبة 10.5% عن الربع المماثل من العام الماضي، لتحقق الشركة إجمالي ربح يقدر بـ320.3 مليون ريال في مقابل 289.8 مليون ريال عن الربع ذاته من العام الماضي، مما كان له الأثر في نمو صافي الأرباح بنسبة 26.5% عن الربع المماثل من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن ذلك جاء، على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتشغيل والمصاريف العمومية والإدارية.

وعزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى زيادة مبيعات الربع الحالي بسبب إطلاق موسم التخفيضات الكبري خلال الربع الثاني، والذي أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح وصافي الربح مقارنةً بالربع السابق.