.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المنجم للأغذية تعلن توزيع 12.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

  • الخط
المنجم للأغذية
المنجم للأغذية
سوق السعودية

المنجم للأغذية تعلن توزيع 12.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

تبلغ حصة السهم من التوزيع 1.25 ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة المنجم للأغذية عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2022، بإجمالي نحو 75 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 60 مليون سهم.

وقالت المنجم للأغذية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 1.25 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.5%.

وأضافت أن تاريخ الأحقية يكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 31 يوليو 2022، والمقيدين في سجل مساهمي الشـركة لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيتم توزيع الأرباح يوم الأحد 14 أغسطس 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف يتعامل المغاربة مع حرائق الغابات المستمرة منذ 6 أيام في "القصر الكبير"؟ كيف يتعامل المغاربة مع حرائق الغابات المستمرة منذ 6 أيام في "القصر الكبير"؟
اكتشف المزيد