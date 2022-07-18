المنجم للأغذية تعلن توزيع 12.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

أعلنت شركة المنجم للأغذية عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2022، بإجمالي نحو 75 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 60 مليون سهم.

وقالت المنجم للأغذية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 1.25 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.5%.

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وأضافت أن تاريخ الأحقية يكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 31 يوليو 2022، والمقيدين في سجل مساهمي الشـركة لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيتم توزيع الأرباح يوم الأحد 14 أغسطس 2022.