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إيرادات الخطوط التونسية تقفز 177٪ لـ161 مليون دولار في النصف الأول

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الخسائر تجبر شركة \\الخطوط التونسية\\ على تسريح 1700 موظف
الخطوط التونسية
تونس

إيرادات الخطوط التونسية تقفز 177٪ لـ161 مليون دولار في النصف الأول

عدد الركاب ارتفع إلى 937 ألفاً من 339 ألفاً في النصف الأول من عام 2021

تونس - رويترز

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قالت الخطوط التونسية، اليوم الاثنين، إن إيراداتها قفزت 177% في النصف الأول من العام الجاري إلى 512 مليون دينار (161 مليون دولار).

وأضافت المجموعة المملوكة للدولة، أن عدد الركاب ارتفع إلى 937 ألفا من 339 ألفا في النصف الأول من عام 2021.

كانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت قبل نحو أسبوعين تسجيل اضطراب مؤقت في عدد من مواعيد رحلاتها.

وأوضحت الخطوط الجوية التونسية، أن هذا الاضطراب يرجع إلى تعطّل أعمال صيانة عدد من الطائرات بسبب شحّ قطع الغيار على المستوى العالمي إلى جانب عدم انتظام في الحركة الجوية بعدد من المطارات الخارجية، مؤكدة حرصها على تأمين تنقّل مسافريها إلى وجهاتهم رغم هذه الاضطرابات.

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