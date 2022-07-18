بنك الرياض يقر توزيع 5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

أعلن بنك الرياض عن قرار مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2022، بإجمالي نحو 1.5 مليار ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 3 مليارات سهم.

وقال بنك الرياض في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.5 ريال بعد خصم الزكاة، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

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وأضاف البنك أن أحقية الأرباح تكون للمساهمين المالكين لأسهم البنك بنهاية تداول يوم 28 يوليو 2022، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويكون تاريخ التوزيع 11 أغسطس 2022.