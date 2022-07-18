تراجع الأرباح الفصلية لبنك "غولدمان ساكس" 47% إلى 2.8 مليار دولار

تراجعت أرباح بنك غولدمان ساكس بنسبة 47% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 2.8 مليار دولار، ما يعادل 7.7 دولار للسهم.

وفاقت الأرباح الفصلية متوسط التوقعات البالغ 6.6 دولار للسهم، إثر تحسن نشاط التداول وسعي العملاء إلى إعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية في مواجهة حالة عدم اليقين التي اجتاحت الأسواق.

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من جهته، أرجع البنك انخفاض الأرباح الفصلية إلى ضعف نشاط الاكتتابات والصفقات بسبب مخاطر التضخم والركود الاقتصادي المحتمل.