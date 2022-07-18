وول ستريت
تراجع الأرباح الفصلية لبنك "غولدمان ساكس" 47% إلى 2.8 مليار دولار
انخفاض الأرباح يرجع إلى ضعف نشاط الاكتتابات والصفقات بسبب مخاطر التضخم والركود
تراجعت أرباح بنك غولدمان ساكس بنسبة 47% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 2.8 مليار دولار، ما يعادل 7.7 دولار للسهم.
وفاقت الأرباح الفصلية متوسط التوقعات البالغ 6.6 دولار للسهم، إثر تحسن نشاط التداول وسعي العملاء إلى إعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية في مواجهة حالة عدم اليقين التي اجتاحت الأسواق.
مادة اعلانية
من جهته، أرجع البنك انخفاض الأرباح الفصلية إلى ضعف نشاط الاكتتابات والصفقات بسبب مخاطر التضخم والركود الاقتصادي المحتمل.
اقرأ أيضاً
-
سويفل: ارتفاع أسعار النفط ساعدنا على جذب المزيد من العملاءالحجوزات ارتفعت بنسبة 40% على أساس سنوي في الربع الأول من العام شركات
-
بنك الرياض يقر توزيع 5% أرباحاً نقدية عن النصف الأولتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال بعد خصم الزكاة شركات
-
"الصناعات العسكرية السعودية" للعربية: مستوى التوطين لدينا بلغ 11.7% بنهاية 2021محافظ الصناعات العسكرية: استراتيجية الهيئة تركز على الاستفادة من عمليات الشراء والعقود لتمكين الصناعة والتوطين قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية